خيال وابهار على طريقة سان بطرسبرج بـ«اوبرا القاهرة»

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تعاقدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مع فرقة باليه مسرح سان بطرسبورج الروسية لتقديم العرض الشهير بحيرة البجع لمدة اربعة ليالى بالقاهرة والاسكندرية وذلك في الثامنة مساء الاربعاء، الخميس، الجمعة 17، 18، 19 نوفمبر على المسرح الكبير ومساء السبت 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية».

واعلن رئيس الاوبرا ان تذاكر العرض نفذت فور طرحها مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الاوبرا لدى الجمهور باعتيارها نافذة على الابداع الجاد في مختلف الثقافات، واشار ان استضافة الفرقة ياتى ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل فكرة حوار الحضارات، مضيفا ان فرقة باليه مسرح سان بطرسبرغ تعد من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من راقصي البالية المحترفين، وعن العرض اكد رئيس الاوبرا ان بحيرة البجع من روائع فن البالية ووضع موسيقاه العالمى تشايكوفسكى وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا وتم تقديمه لأول مرة عام 1887 في موسكو على مسرح البولشوي وحقق نجاحا كبيرا منذ ظهوره وحتى الان، مشيرا ان الفرقة تؤديه باسلوب مميز يجمع بين الخيال والابهار.

+يذكر ان العرض من اخراج اناستازيا لوماشينكوفا وانتون بلوم وتدور احداثه في اربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول البجعات إلى أميرة ووصيفاتها حيث ينتبهن إلى وجود غريب، وبعد اطمئنان الاميرة البجعة تروى له حكايتها وتذكر أنها تدعى أوديت سحرها «فون روثبارت» لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل، ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة ويفتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في الحفل المقام داخل البلاط ليتزوجها إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الامير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعني بقاءها بجعة للأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره، ويسحر ابنته أوديل لتشبه الاميرة أوديت تماما فيما عدا لون الملابس وذلك بهدف خداع الأمير الذي يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل إلى زنزانة محبوبته في القصر المسحور ويتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الامير في قتله وحينها يبدأ القصر بالإنهيار فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.

يجسد الشخصيات الرئيسية اناستازيا لوماشينكوفا «اوديت – اوديل»، انتون بلوم «سيجفريد»، ديميتري اخولينين «روثبارت» ،ايرينا شيڤاريڤا «الملكة»، يوزي كالينين «جستر».