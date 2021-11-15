وزير الري يوجه بالإستمرار في رفع حالة الاستنفار لمواجهة موسم الأمطار والسيول

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد «عبدالعاطي» على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على البدء في تنفيذ الاجراءات السابق الاعلان عنها بمنع دخول أيا من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل 3 أيام وذلك اعتبارا من يوم 15 نوفمبر المقبل.

وجه «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الأثنين، بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى، وذلك في إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول .

واستعرض وزير الري موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا لكل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا انه تم ازالة ١٦٨٨٩ حالة تعدي على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمختلف المحافظات بمساحة إجمالية ٣ مليون متر مربع تقريبًا حتى تاريخه.

وأوضح «عبدالعاطي»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجه وزير الري بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

وأشار وزير الري إلى انه تم الانتهاء من تأهيل ترع باطوال تصل إلى ٣٢١٢ كيلومتر، وجارى العمل في ترع باطوال ٤٥٤٧ كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال ١٩٥٨ كيلومتر، ليصل أجمالي الاطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ٩٧١٧ كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى ٤٦٦ كيلومتر وتم تأهيل ٣٠ كيلومتر من المساقى وجارى العمل في باقي الأطوال.

ووجه «عبدالعاطي»، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لاستخدام نظم الري الحديث لتصبح نموذجًا لتشجيع باقي المزارعين على هذا التحول.

وأشار وزير الري إلى أنه في اطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي.

وأضاف «عبدالعاطي»، إنه في اطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي إنه تم الاستمرار في تطوير التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه التطبيقات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتحديد الوثائق التي تحتاج لإصدارها بطريقة مؤمنة مثل تراخيص المياه الجوفية والشواطئ والنيل وغيرها.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر املاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في اعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.