عمر السعيد عن والد يسرا اللوزي: «ذكريات عمرها ما تتنسي»

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ودع الفنان عُمر السعيد الممثل محمود اللوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين عن عُمر ناهز 63 عامًا، مسلطًا الضوء على ذكريات لم ينساها لـ«اللوزي» والد الفنانة يسرا اللوزي.

وعلّق «السعيد» عبر «انستجرام» قائلًا: «يوم حزين على كل حبايبك يا محمود، افتقد اليوم أستاذي ومعلمي الكبير وأفضل مخرج مسرحي ومدرب تمثيل في مصر، فاكر ضحكتك الحلوة وهزارك وفاكر لما كنت بعصبك وتقعد تطير في الكتب مني ومن اللي بعمله.. طب فاكر يوم ما قولتلك أنا كل مسرحية بعمل اختبار ومبتاخدنيش، تقولى عادى مفيش دور ليك وبلاش دوشة».

وتابع: «فاكر يوم ما عملنا مسرحية (إيزيس حبيبتي) وكانت الناس بتضحك ويصقفوا على مشاهد ليا ودا لو تعلمون أمر ممنوع وعظيم في مسرح الجامعة الأمريكية وبعد العرض تقولي بطل شغل التجارى وبكرا ما تقولش حرف زيادة عن النص».

واستكمل: «طيب فاكر لما كلمتك وجيتلك البيت وقولتلك فيه مخرجة اسمها كاملة أبوذكري اللي عاملة فيلم (ملك وكتابة) وكان خطير وقتها وعاملالي اختبار بكرا وعايزك تمرني على اختبار التمثيل لفيلم اسمه (واحد صفر) عام 2009، محمود يا حبيبي جمايلك وطيبة قلبك وذكرياتنا سوا عمرها ما هتتنسي».

وأختتم كلماته: «ذكرياتنا كتيرة وحلوة سوا يا حبيب القلب، أنت شكلت وجداني وأفكاري ومش أنا بس لا، دا جيل كامل من تلامذتك، هتوحشنا أه بس أنت موجود جوا كل واحد فينا بحبك يا لوزي، وخالص عزائي لسوسن وأحمد ويسرا».

يذكر أن الفنان محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أبرز أعماله الفنية، فيلم «ميكرفون» عام 2009 وفيلم «الكنز»: الحقيقة والخيال عام 2017، ومسلسل «الخروج» عام 2016 كذلك «إذاعة حب» عام 2011، ومسلسل «خاص جدًا» عام 2010.