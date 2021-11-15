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جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منع الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا

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جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منع الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا جامعة بني سويف تبدأ تطبيق منع الدخول لغير الحاصلين على لقاح كورونا

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بدأت جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، منع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعي بشرق وغرب النيل من غير الحاصلين على لقاح كورونا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR قبل الدخول ويكرر اسبوعياً.

وكلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول بحيث لن يسمح بالدخول للحرم الجامعي إلا الحاصلين على لقاح كورونا، ووضع عددا من الإفتات والإرشادات على البوابات.

وقال الدكتور منصور إن الجامعة وضعت خطة مسبقة قبل بداية العام الدراسي الحالي للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع من ومنها التشديدات على البوابات الرئيسية بضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بمتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء داخل كل كلية على مدار اليوم مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتطعيم أكثر من 90 % من منتسبي الجامعة من خلال 12 مركز تطعيم داخل الجامعة تسهيلاً عليهم.

المصرى اليوم

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