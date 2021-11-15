«المهندسين»: «الميكانيكية» تعقد أولى محاضراتها المجانية لرفع مستوى حديثي التخرج

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أعلنت نقابة المهندسين، عن عقد شعبة الهندسة الميكانيكية، بحضور المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، ورئاسة المهندس عادل درويش، أولى سلسلة محاضراتها المجانية، والتي تبدأ بمجموعة من المحاضرات في مجال «الهيدروليك».

وأوضحت النقابة أن المهندس سامي ترك، عضو مجلس الشعبة، تولى مهمة منسق المحاضرات، حيث حملت أولى المحاضرات عنوان «مقدمة عن التحكم الهيدروليكي» ألقاها الدكتور إبراهيم صالح مصطفى، الأستاذ بالكلية الفنية العسكرية.

وأثنت «عفيفي»، على تلبية «صالح» لدعوة النقابة للمشاركة في إعداد شباب المهندسين، وكذلك الجهد الكبير الذي تبذله شعبة الهندسة الميكانيكية، في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي من شأنها صقل معلومات حديثي التخرج، وزيادة تواصلهم وتفاعلهم مع بيتهم الكبير نقابة المهندسين.

وأكد «درويش» أن نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مرسى مطروح، برئاسة المهندس خالد عيسى، قامت بمجهود كبير في التعاون مع شعبة الهندسة الميكانيكية خلال الفترة الماضية والتي شهدت انتشارً واسعًا لوباء كورونا، في تنظيم عدة محاضرات عن طريق «زووم» ساهم في نجاحها بشكل كبير كل من المهندسة ابتسام خضر، رئيس لجنة العلاقات العامة بالنقابة الفرعية، والمهندس هيثم إسماعيل، مقرر اللجنة.

كما أكد «درويش» على أن سلسلة المحاضرات المجانية، هي استكمال للمحاضرات والندوات التي نظمتها الشعبة، موضحًا أن الهدف من إقامتها رفع مستوى التدريب للمهندسين للحصول على وظائف مناسبة وكذلك زيادة خبرة مهندسي ميكانيكا.

وتطرق «صالح»، في المحاضرة إلى تعريف علم «الهيدروليك» وأنه علم يختص بدراسة نقل القوة والحركة عبر الموائع، وانتقل إلى أهمية الأنظمة الهيدروليكية ومنها (إمكانية التحكم الدقيق في الحركات السريعة وكذلك الحركات متناھية البطء، والمرونة العالية في إمداد ھذه الأنظمة بالطاقة الھيدروليكية من وحدات قدرة مركزية أو منفصلة)، وتابع «صالح» أن القوة الهيدروليكية توفر مرونة في التحكم في الآلات، وتعمل على عزل دوران ثابت بسرعات متغيرة بلا حدود في أي من الاتجاهين، وتوفر الحرية في تصميم الماكينة، مؤكدًا أن الطاقة الهيدروليكية فعالة، ويمكن الاعتماد عليها وتعطي أداء يمكن التنبؤ به.

كما تضمنت المحاضرة شرح التحكم الهيدروليكي في جميع مجالات الميكانيكا ومنها (الطيران، والمعدات، والورش، والسيارات) وأهمية هذا المجال في التطبيقات المختلفة، إضافة إلى التطرق إلى مكونات الأنظمة الهيدروليكية والتي تتلخص في المضخات، والمحركات الهيدروليكية، وصمامات التحكم والملحقات المختلفة.