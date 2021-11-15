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قافلة طبية لأهالي قرية أبو قلتة في ملوى بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

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قافلة طبية لأهالي قرية أبو قلتة في ملوى بالمنيا ضمن «حياة كريمة» قافلة طبية لأهالي قرية أبو قلتة في ملوى بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أبوقلتة بمركز ملوى بدءاً من اليوم الاثنين، وعلى مدار يومين متتاليين 15و 16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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