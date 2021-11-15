محافظ كفرالشيخ يشيد بمركز شباب دسوق

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في الايام القليلة الماضية افتتاح عدد من الملاعب الجديدة كإنجاز رياضى تنموى جديد يتحقق، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، جاء ذلك بتنفيذ الخطة الإنشائية لتطوير ملاعب ومراكز الشباب بالمحافظة، مؤكداً ان الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية المحافظة ووزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياه، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الله يعد قيمة مضافة للرياضة بكفر الشيخ وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب، والتى شملت «ملعب النجيل الصناعى بنادى سخا، ملعب مركز شباب قونة بقلين بتكلفة 2 مليون و700 الف، ملعب الرملة القانونى بتكلفة 2 مليون جنيه، ملعب مركز شباب زهران بتكلفة 500 الف جنية، وملعب ٦٢ الجدية بالحامول وملعب مركز شباب قبريط بفوة بتكلفة مليون و600 الف جنية، بالإضافة إلى ملعب رياضى جديد بمركز شباب دسوق الذي تم تسليمه ابتدائيا بلجنة هندسية مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وجامعة القاهرة والمديرية ومركز شباب دسوق لملعب كرة القدم بمساحة 26 × 48 بتكلفة 750 الف جنية مصري، وذلك بمتابعة عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ ابو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.