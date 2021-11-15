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الداخلية تطارد الخارجين عن القانون

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الداخلية تطارد الخارجين عن القانون الداخلية تطارد الخارجين عن القانون

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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من مواجهةعدد من جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1142) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (219) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (9) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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