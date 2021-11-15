أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

69 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

Print
69 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا 69 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 42 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن المنتجات – بيع منتجات مجهولة المصدر– ذبح خارج السلخانة – وتجار تموينيين- قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عضو «مجلس الأطباء» يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكشف الطبي

عضو «مجلس الأطباء» يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكشف الطبي

تموين شمال سيناء تعلن أسعار الخضر والفاكهة بسوق العريش

تموين شمال سيناء تعلن أسعار الخضر والفاكهة بسوق العريش

«ألبان الاسكندرية» تعلن ارتفاع أسعار اللبن البقرى لـ6.5 جنيه للكيلو

«ألبان الاسكندرية» تعلن ارتفاع أسعار اللبن البقرى لـ6.5 جنيه للكيلو

خلال لقاء مع «شعبة القصابين».. تخفيض أسعار اللحوم ووضع أسعار ثابتة بالفيوم

خلال لقاء مع «شعبة القصابين».. تخفيض أسعار اللحوم ووضع أسعار ثابتة بالفيوم