69 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

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أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 69 مخالفة تموينية منها 42 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 25 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع منتجات مجهولة المصدر– ذبح خارج السلخانة – وتجار تموينيين- قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.