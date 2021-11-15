«يفسدون لعبة كرة القدم» .. شوبير يفتح النار على الحكام في إفريقيا

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فتح الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق النار على التحكيم والحكام في إفريقيا بعد ما حدث من قرارات مثيرة للجدل في مباريات الجولة الأخيرة من مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت مباراتا غانا وجنوب إفريقيا وبنين ضد الكونغو احتساب ركلتي جزاء لصالح منتخبي غانا وجمهورية الكونغو على الترتيب ، وسط جدل شديد حول اللعبتن.

وكتب أحمد شوبير منتقداً المستوى الذي ظهر عليه الحكام في هاتين المباراتين في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر : ماحدث من التحكيم أمس في مبارتي الكونغو مع بنين ثم غانا ضد جنوب افريقيا يؤكد أن التحكيم الافريقي مازال وبكل أسف يمثل أحيانا نقطة سوداء في ثوب الكرة الافريقية.

وأضاف : أتساءل مجددا هل من المعقول عدم وجود حكم مصرى في كأس العالم لصالح هؤلاء الحكام الذين يفسدون لعبة كرة القدم.