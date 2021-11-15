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« للطيران» تتعاقد مع شركة عالمية لدعم أسطولها الجوي

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«مصر للطيران» تتعاقد مع شركة عالمية لدعم أسطولها الجوي « للطيران» تتعاقد مع شركة عالمية لدعم أسطولها الجوي

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شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الإثنين، توقيع عقد بين شركة للطيران للخطوط الجوية وشركة OEMServices بهدف التعاون في مجال توفير وحدات قطع الغيار المختلفة لأسطول مصرللطيران على أن تشرف شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على تنفيذ العقد الذي يمتد لعدة سنوات.

وقع العقد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعن شركة OEMServices ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي للشركة، وجاء توقيع العقد خلال فعاليات مشاركة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجناح متميز بمعرض Dubai Airshow 2021.

وأعرب ديديه جرانجر الرئيس التنفيذي لشركة OEMServices عن سعادته باختيار مصر للطيران لشركته للتعاون في مجال الصيانة والأعمال الفنية وأكد حرص شركته على تعميق الشراكة وتحقيق أكبر استفادة للطرفين.

وأوضح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن التعاقد مع شركة OEM Service بالتنسيق مع شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية يساهم في الحصول على خدمة فنية متميزة ممثلة في توفير قطع غيار لبعض طائرات أسطول شركة مصرللطيران بما يضمن استدامة واعتمادية تشغيل الطائرات.

من جانبه، قال المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن اختيار شركة OEMServices جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق وتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة ويحقق أهداف الشركة اقتصادياً، مؤكداً أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تحرص دائماً على توفير أفضل خدمة فنية لأسطول طائرات مصر للطيران المختلفة وعملائها من مختلف شركات الطيران ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز التعاون مع شركة OEMServices لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال توفير قطع الغيار.

جناح مصر للطيران في معرض دبي الدولي للطيران

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المصرى اليوم

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