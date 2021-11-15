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رينارد: جاهزون لمواجهة فيتنام .. وهدفنا التأهل للمونديال

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رينارد: جاهزون لمواجهة فيتنام .. وهدفنا التأهل للمونديال رينارد: جاهزون لمواجهة فيتنام .. وهدفنا التأهل للمونديال

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أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية الأخضر للمباراة المرتقبة أمام فيتنام، في التصفيات المؤهلة للمونديال.


ويخوض السعودي مواجهة مهمة أمام منتخب فيتنام، غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة من المجموعة الثانية، بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على ملعب ماي دينه بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: وصلنا للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في هذه المجموعة الصعبة.

وأضاف، لا تزال أمامنا العديد من المباريات الصعبة، لذلك يجب علينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا بها في المباريات السابقة، وهدفنا أن نصل إلى ، لذا يجب علينا أن نستمر في العمل.

وكشف رينارد عن سر تميز المنتخب السعودي في التصفيات، قائلا: "سر تميزنا هو العمل الجاد، نمتلك لاعبين من ذوي الإمكانيات الجيدة والروح العالية، فلا يستطيع أي لاعب الانضمام لهذه المجوعة إلا ولديه الروح العالية والرغبة في العمل.

وأوضح رينارد قائلا: محظوظ بتدريبي لهذه المجموعة من اللاعبين، لأن لديهم الرغبة والموهبة والطموح، وعن قوة المنتخب الفيتنامي، قال: "نحترم المنافس كثيرًا، لديه مجموعة من اللاعبين الموهوبين، ونافس منتخبات المجموعة فلم يخسر سوى بفارق هدف من منتخبات أستراليا والصين واليابان.

وتابع رينارد "لكننا في المقابل نملك فريقا طموحا ولديه الرغبة الكبيرة في مواصلة العمل لتحقيق هدف الوصول إلى كأس العالم 2022.

من جانبه تحدث عبد الإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي، عن المواجهة قائلا: "مباراة مهمة وصعبة، وتنتظرنا 5 مباريات في المرحلة المقبلة أشبه بالنهائيات، لذا يجب أن نكون بكامل جاهزيتنا وتركيزنا من أجل تحقيق هدفنا.

وختم: "سر تميزنا هو العمل بالروح العالية، فجميعنا نلعب من أجل شعار الوطن.

المصرى اليوم

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