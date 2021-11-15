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محافظ القاهرة يتابع التزام دخول الموظفين الحاصلين على تطعيم كورونا لمقر أعمالهم

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محافظ القاهرة يتابع التزام دخول الموظفين الحاصلين على تطعيم كورونا لمقر أعمالهم محافظ القاهرة يتابع التزام دخول الموظفين الحاصلين على تطعيم كورونا لمقر أعمالهم

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين ١٥ نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وشدد على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد.

المصرى اليوم

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