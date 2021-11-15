أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا

Print
محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الاثنين، دخول العاملين لديوان عام المحافظة بعد التأكد من حصولهم على لقاح تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم إلى مقر عمله اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 نوفمبر، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة وفرت كل امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه لن يسمح بدخول العاملين إلى الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة دون الحصول على اللقاح اعتبارًا من اليوم وأنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى تواجد قافلة طبية بالديوان لإعطاء اللقاح لمن يحصل عليه بعد.

محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا
محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا
محافظ القاهرة يتابع دخول العاملين لديوان عام المحافظة للتأكد من حصولهم على لقاح كورونا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع