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«مستقبل وطن»: صرف 20 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من متضرري سيول أسوان

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«مستقبل وطن»: صرف 20 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من متضرري سيول أسوان «مستقبل وطن»: صرف 20 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من متضرري سيول أسوان

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أعلن حزب مستقبل وطن عن عدد من التحركات التي قام بها لمساندة أهالي أسوان بعد تعرضهم لسلسة من المطار والسيول، وقال المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن الحزب ساهم في تقديم مساعدات للأسر المتضررة في أسوان بسبب الظروف الجوية.

وقال بيان للحزب، الإثنين، إن الرئيس السيسى يوجه باتخاذ أوجه الدعم للمواطن المصرى، وهذا يضع علينا دور مهم حول دعم أهالينا في كل مناطق ، وأضاف أن الأحد المقبل سيكون هناك قافلة كبيرة ستذهب لأهالينا في أسوان لدعم القرى التي تعرضت للضرر، إلى جانب أن أمانات مستقبل وطن في أسوان كانت موجودة مع المواطنين لتقدمي مساعدات سريعة للمواطن.

ولفت البيان إلى ان الحزب قرر صرف إعانة 20 ألف جنيه لكل أسرة انهار منزلها في أسوان بسبب الظروف الجوية، كما أعلن أن الحزب سيقوم بترميم وإصلاح المنازل التي حدث بها تلف بسبب الظروف الجوية، وسنقدم المساعدة للأسر التي فقدت أشياء من منازلها، ودعا جميع مؤسسات المجتمع المدنى لتشارك معنا، وندعو الأحزاب للمشاركة معنا وباب الحزب مفتوح

المصرى اليوم

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