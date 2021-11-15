«التعليم»: انتهاء تطعيم 95% من المعلمين.. و8 ملايين جرعة فايزر لطلاب «الثانوية»

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من تطعيم 95% من المعلمين والإداريين بلقاح كورونا ،موضحة أن الدولة وفرت 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر لطلاب المرحلة الثانوية العامة والفنية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع المدارس، شددت خلالها على ضرورة مراجعة كروت تطعيم جميع المعلمين والاداريين والموظفين ابتدائا من الاثنين لمنع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا بالمنشآت التعليمية تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء.

وناشدت الوزارة جميع المعلمين والاداريين العاملين بمنظومة التربية والتعليم، بالاحتفاظ بصورة كارت تطعيم كورونا لتقديمها لمسؤول دفتر الحضور والانصراف بالمدارس.

وشددت على أنه لن يتم السماح لأي من المعلمين أوالإداريين الغير حاصلين على لقاح كورونا بالدخول إلى المديريات والادارات التعليمية والمدارس اعتبارا من الأثنين 15 نوفمبر إلا بعد تقديم الفحوص اللازمة التي تثبت عدم اصابته بفيروس كورونا يتم تجديدها أسبوعيا.