محافظ المنيا يتابع تطبيق منع دخول الموظفين بدون كارت «كورونا» بالمصالح الحكومية

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أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا، قبيل الدخول لمقار عملهم، حيث شملت جولة المحافظ، تفقد عدد من الإدارات بالديوان العام ومجمع المصالح وكذلك مكتب البريد الملحق بمجمع المصالح، وإدارة المنيا التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على عدم السماح لأي شخص، لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول لمقر عمله، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصا على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة بمراكز شمال المحافظة وكذلك اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة بمراكز جنوب المحافظة، وذلك للتأكد من حصول العاملين بالمؤسسات الحكومية على اللقاح، ضمن اجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

أكد المحافظ، أنه بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر بدءا من اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وفى ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، بسرعة التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح، حرصا على صحتهم، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباع