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تحويلات مرورية لمدة شهرين في مدينة نصر.. ( التفاصيل )

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تحويلات مرورية لمدة شهرين في مدينة نصر.. ( التفاصيل ) تحويلات مرورية لمدة شهرين في مدينة نصر.. ( التفاصيل )

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى للشارع خلف مسجد السلام الواصل ما بين شارع أحمد الزمر وإمتداد شارع حسن المأمون لمدة 60 يوما بدايةً من الساعة 12 صباحاً اليوم الأحد على أن يتم إستكمال السير بشارع أحمد الزمر فيميناً إمتداد حسن المأمون .
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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