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تحويلات مرورية لمدة أسبوع وغلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة

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تحويلات مرورية لمدة أسبوع وغلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة تحويلات مرورية لمدة أسبوع وغلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر في القاهرة

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة.. الأمر الذي يستلزم إستكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين إتجاه طريق النصر وذلك بالوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى وحتى شارع إسماعيل القبانى لرفع وتركيب الكمرات المعدنية.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:
- شارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين إتجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع عبدالعزيز الشناوى فيساراً شارع الطيران فيميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة إتجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، ويتم تنفيذ الأعمال بدءاً من اليوم الأحد لمدة 7 أيام على أن تكون الأعمال «ليلاً فقط» من الساعة 12 صباحاً حتى 6 صباحاً.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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