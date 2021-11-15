إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بكفرالشيخ

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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، أمام المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفرالشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام للعلاج.

تلقت غرفتا العمليات بمحافظة كفرالشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أمام المدرسة الفندقية بمدينة كفرالشيخ وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة 4 أشخاص إصابات متنوعة، وأن جميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة في استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.