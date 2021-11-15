أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بكفرالشيخ

Print
إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بكفرالشيخ إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم بكفرالشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك، أمام المدرسة الفندقية بغرب مدينة كفرالشيخ وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام للعلاج.

تلقت غرفتا العمليات بمحافظة كفرالشيخ وغرفة طوارئ مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك أمام المدرسة الفندقية بمدينة كفرالشيخ وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة 4 أشخاص إصابات متنوعة، وأن جميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة في استقبال مستشفى كفرالشيخ العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة