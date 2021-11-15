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التحفظ على ثلاجتين لحوم فاسدة في القليوبية

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التحفظ على ثلاجتين لحوم فاسدة في القليوبية التحفظ على ثلاجتين لحوم فاسدة في القليوبية

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ضبطت مباحث خلال حملة على الاسواق والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم والاغذية 6 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الادمى وضبط 750 عبوة زيت طعام مجهول المصدر داخل شركة للتعبئة في القليوبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينة لضبط السلع والتفتيش على مراحل الانتاج والتعبئة والتاكد من مطابقتها للمواصفات.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 4،4 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ لحفظ السلع الغذائية بها 1،8 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها في الاسواق.

وتمكنت الحمله من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية عثر به على 750 عبوة زيت طعام منتج نهائى بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة و1700 عبوة فارغة وملصق معدة للتعبئة تمهيداً لطرحها بالأسواق.

المصرى اليوم

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