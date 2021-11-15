الليلة.. ماجدة الرومي تختتم فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الليلة، على خشبة مسرح النافورة، بحفل توزيع الجوائز، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومى بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى.

وفى السابعة مساء يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.