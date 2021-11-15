أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

الليلة.. ماجدة الرومي تختتم فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

Print
الليلة.. ماجدة الرومي تختتم فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. ماجدة الرومي تختتم فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

لاقتراحات اماكن الخروج

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدي صابر فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الليلة، على خشبة مسرح النافورة، بحفل توزيع الجوائز، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن تحيي الحفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومى بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى، ويتضمن مختارات من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية عريضة في كافة انحاء الوطن العربى.

وفى السابعة مساء يقدم اوركسترا الانامل الصغيرة تدريب وقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم يتضمن مختارات من المؤلفات الموسيقية القديمة والمعاصرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة