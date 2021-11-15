أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

قدّم دورا في فيلم «البحث عن نيمو».. «ديزني» تودّع والد يسرا اللوزي

Print
قدّم دورا في فيلم «البحث عن نيمو».. «ديزني» تودّع والد يسرا اللوزي قدّم دورا في فيلم «البحث عن نيمو».. «ديزني» تودّع والد يسرا اللوزي

لاقتراحات اماكن الخروج

ودع عالم الرسوم المتحركة «ديزني بالعربي» الفنان محمود اللوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأثنين عن عُمر ناهز 63 عامًا.

حيث قدّم العديد من الأدوار في مسلسلات عُرضت عبر قناة «ديزني»، وأبرز تلك الأدوار: شخصية السمكة «مرهف» في فيلم «البحث عن نيمو».

وعلّقت الصفحة الرسمية لـ«ديزني» عبر «انستجرام»: «غادر عالمنا الفنان المصري محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن سن يناهز ٦٣ عاماً.»

وتابعت: «شارك الفنان محمود اللوزي في أعمال ديزني العربية منذ تسعينات القرن الماضي، حيث قدم بصوته العديد من الأدوار المتفرقة في مسلسلات قناة ديزني، وفي عام ٢٠٠٣ قدم الدور الأبرز في مسيرته من خلال فيلم ديزني وبيكسار (البحث عن نيمو)، حيث قام بتجسيد صوت السمكة مرهف».

واستكملت: «رحم الله الفنان محمود اللوزي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

‏يذكر أن الفنان محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولد في 9 سبتمبر عام 1958، هو والد الممثلة يسرا اللوزي، عمل في مجال التمثيل فترة ثم سافر إلى أمريكا وعاد.

من أبرز أعماله الفنية، فيلم «ميكرفون» عام 2009 وفيلم «الكنز»: الحقيقة والخيال عام 2017، ومسلسل «الخروج» عام 2016 كذلك «إذاعة حب» عام 2011، ومسلسل «خاص جدًا» عام 2010.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة