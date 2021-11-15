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إغلاق منشأة وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

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إغلاق منشأة وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية إغلاق منشأة وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
الأمانة نفّذت أكثر من 1200 جولة في المراكز التجارية والأسواق

إغلاق منشأة وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1210 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نَتَج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940)، تلقى 8 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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