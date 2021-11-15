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رينارد: وصلنا إلى المرحلة الثانية وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق هدف التأهل

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رينارد: وصلنا إلى المرحلة الثانية وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق هدف التأهل رينارد: وصلنا إلى المرحلة الثانية وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق هدف التأهل
مازال ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة وعلينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا بها

رينارد: وصلنا إلى المرحلة الثانية وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق هدف التأهل

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد؛ مؤتمراً صحفياً اليوم، للحديث عن استعدادات السعودي لمواجهة منتخب فيتنام ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال: "وصلنا على المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في هذه المجموعة الصعبة ومازال ينتظرنا عديد من المباريات الصعبة، لذلك يجب علينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا بها في المباريات السابقة" مؤكداً أن الوصول إلى هو الهدف الذي يجب على الجميع الاستمرار في العمل لتحقيقه.

وأوضح المدير الفني، أن سر تميز المنتخب هو العمل الجاد بوجود لاعبين ذوي إمكانات جيدة وروح عالية، مؤكداً أنه لا يستطيع أي لاعب الانضمام إلى هذه المجموعة إلا مَن يملك الروح العالية والرغبة في العمل، معرباً عن سعادته بتدريب هذه المجموعة من اللاعبين التي تمتلك الرغبة والموهبة والطموح.

وقال: "نحترم المنتخب الفيتنامي كثيراً، فلديهم مجموعة من اللاعبين الموهوبين، ونافس منتخبات المجموعة فلم يخسر سوى بفارق هدف من منتخبات أستراليا والصين واليابان، لكننا في المقابل نملك فريقاً طموحاً لديه الرغبة الكبيرة في مواصلة العمل لتحقيق الوصول إلى كأس العالم 2022".

من جانبه، أوضح لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي، أن المباراة مهمة وصعبة، مبيناً أن المباريات الخمس القادمة في مرحلة التصفيات أشبه بالنهائيات، مؤكداً ضرورة اللعب بكامل الجاهزية والتركيز، وأن تميز اللاعبين هو العمل بالروح العالية من أجل شعار الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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