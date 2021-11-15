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استولى على مليون جنيه.. القبض على شاب من شركة أدوية بيطرية في القليوبية

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استولى على مليون جنيه.. القبض على شاب من شركة أدوية بيطرية في القليوبية استولى على مليون جنيه.. القبض على شاب من شركة أدوية بيطرية في القليوبية

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تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض حادث سرقة مبلغ مليون جنية من داخل إحدى شركات الأدوية المتخصصه في تجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية بطوخ في محافظة القليوبية حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمة يعمل بها والقى القبض على المتهم وأعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن المبلغ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من صاحب احدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية بإكتشافة سرقة مبلع مليون جنية من الشركة ملكة.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد عنانى مدير المباحث وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز من إلى ان وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها.

وبعد استصدار إذن من النياب العامة القى القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة وإحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون «عمه» موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ،كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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