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أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عناستمرار جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري، وتمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من ضبط 720 كيلو جرام من الجبن الأبيض داخل صفائح مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مُعدة للبيع مع المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الجبن الأبيض كائن بدائرة قسم أول العامرية بالإسكندرية وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتصنيع الجبن بدون ترخيص من الجهات المختصة داخل مصنعه غير المستوفى الإشتراطات الصحية.

بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.