خبير تكنولوجيا: «فيس بوك» لديها مشاكل متعددة في السياسات الإعلانية

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كشف تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات أسباب اتخاذ شركة «ميتا» قرارا بحظر الإعلانات المستهدفة للمعتقدات السياسية أو الإعلانات المبنية على تفاعلات المستخدمين، عبر تطبيق فيس بوك.

قال «محمد» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، الاثنين، إنه منذ إعلان فرانسيس هوجن، الموظفة المنفصلة عن شركة فيس بوك، عن المشكلات الموجودة داخل التطبيقات التابعة بالشركة، مثل أن انستجرام على سبيل المثال يسبب الاكتئاب لثلث مستخدمينه، بالإضافة إلى العطل الكبير الذي تعرضت له التطبيقات التابعة للشركة، ما جعل الشركة تستعجل في تغيير مسمى الشركة المالكة للتطبيقات في محاولة منها لتحسين الصورة.

أضاف: «فيس بوك لديها مشاكل متعددة في السياسات الإعلانية الخاصة بها خاصة فيما يتعلق طريقة تحديد الفئات المستهدفة، لذلك يحاول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والعديد من الدول الحد من توغل فيس بوك وتطبيقاته، كما أن هناك دعوات قضائية بتفكيك الشركة».

وأكد أنه بناءً على ذلك حاولت شركة فيس بوك أن تستبق بقرارات ظاهرا التجميل لشكلها في محاولة لتقنين أوضاعها.