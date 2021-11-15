أخبار عاجلة

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه» -
إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي» -
عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر -
موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة فى القليوبية

Print
ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة فى القليوبية ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة فى القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت اجهزة الامن بالقليوبية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مبلغ مالى "مليون جنيه" من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة

إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ،أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة وإحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة