ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة فى القليوبية

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كشفت اجهزة الامن بالقليوبية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية بسرقة مبلغ مالى "مليون جنيه" من داخل شركة لتجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة

إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ،أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة وإحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون "عمه" موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة ، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه .