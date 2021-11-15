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منع الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول لجامعة الأقصر

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منع الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول لجامعة الأقصر منع الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا من الدخول لجامعة الأقصر

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بدأت جامعة الأقصر، اعتبارًا من اليوم الاثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد ، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

وأوضح الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أنه وجه عمداء الكليات والإدارات المعنية، بالالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي مع تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها التشديد على أهمية ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي في قاعات المحاضرات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد تخصيص مركز تطعيم رئيسي للطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات، لتقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

المصرى اليوم

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