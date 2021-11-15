محافظ الشرقية: إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية بتكلفة 704 ملايين جنيه

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية، لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة، والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 6 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم، بتكلفة 29 مليون و24 ألف جنيه، شملتإنشاء جديد لمدرسة سويلم عبدالمنعم سليم للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و379 الف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 57 %، وإحلال كلي لمدرسة برمكيم الابتدائية رقم 1 و2 بتكلفة 3 مليون و190 ألف جنيه ،وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، بالإضافة إلى توسع لمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بتكلفة 4 مليون و240 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %، وإنشاء جديد لمدرسة الدكتر محمد عبدالمنعم سليم الثانوية بتكلفة 7 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 62 %، وكذلك إنشاء جديد لمدرسة سهام عبدالحميد الثانوية بتكلفة 6 مليون و744 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 69 %، وتوسع لمدرسة شوبك أكراش الابتدائية بتكلفة 2 مليون و468 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.