اليوم احتفالية كبرى لمبادرة «ادعم سياحة بلدك» بالغردقة

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تنظم مبادرة ادعم سياحة بلدك احتفالية كبرى بأحد الفنادق بمدينة الغردقة وبحضور مؤسس المبادرة زياد السيسي وأعضاء المبادرة وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي واللواء طيار أمين راضى وبمشاركة فيكتور فوروبايف القنصل العام الروسى بالغردقة.

وتتضمن الاحتفالية العديد من العروض الفنية بمشاركة الفنان هشام عباس والفرق الاستعراضية وبمشاركة فرق من الفنون الشعبية وعروض أفريقية وأوروبية وكورال لاطفال المستقبل للتأكيد على أن مصر أمنة وجميلة وتنظم المبادرة رحلة في أوائل العام المقبل إلى الصين لدعم السياحة الصينية أيضا بجانب السياحة الروسية والأسيوية

ومن جانبه أعلن زياد السيسي مؤسس مبادرة إدعم سياحة بلدك في كلمته عن مرور 7 سنوات على تأسيس مبادرة إدعم سياحة بلدك تزامنا مع ميلاد مصر الجديدة منذ أن تولت القيادة السياسية الحكيمة مقاليد الحكم فكان لزاما علينا كمجتمع مدنى أن نتشارك ولو بجزء بسيط في بناء مصرنا الجديدة وما شهدته من إنجازات في عهد الرئيس السيسي.. فمصر أعادت رونق كنوزها الآثرية رغم تعرض العالم لجائحة كورونا فالعالم توقف إكلينكيا ولكن مصر سارعت الخطى للبناء والتعمير.

ومن جانبه أكد القنصل العام الروسى بالغردقة أن مبادرة إدعم سياحة بلدك برئاسة مؤسسها زياد السيسى أسهمت في تطوير السياحة المصرية وخاصة السياحة الروسية وكان بها دور فعال في عودتها وبصفته القنصل العام الروسى يؤكد على أن السياحة المصرية أمنة وسوف تشهد الأيام المقبلة تدفق عشرات الرحلات من السياحة الروسية.