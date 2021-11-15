بسبب خلافات مالية ..«الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة دار السلام

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول (سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثانى وإضرام النيران به بإستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»