قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية.. ابحث عن منطقتك

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 15 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:
- المندرة «شارع النبوي المهندس».
- خورشيد «مصنع شوقي هلال».
- الرأس السوداء «عزبة إبراهيم موسى – حوض 10».
- سيدي بشر «الحرملك- النحاس».
- فلمنج «شارع بيتري».
- العوايد «عزبة البحر».
- الإبراهيمية «قصر السلام – طريق الحرية – شاره الأندلس – شارع المعز».
- محرم بك «شارع قنال السويس».
- الجمرك «شارع راغب».
- القباري «مساكن القباري – المعهد الأزهري».
- البيطاش «جاردن سيتي 1 و2».
- أبوتلات «شركة المنتجات المعدنية».
- مرغم «الوقاد – إسكندرية 2 الأفريقية».
- الحمام «الكيلو 39».
- العامرية «حسن علام – موبيل 1».