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قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية.. ابحث عن منطقتك

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قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية.. ابحث عن منطقتك قطع الكهرباء عن 15 منطقة في الإسكندرية.. ابحث عن منطقتك

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 15 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- المندرة «شارع النبوي المهندس».

- خورشيد «مصنع شوقي هلال».

- الرأس السوداء «عزبة إبراهيم موسى – حوض 10».

- سيدي بشر «الحرملك- النحاس».

- فلمنج «شارع بيتري».

- العوايد «عزبة البحر».

- الإبراهيمية «قصر السلام – طريق الحرية – شاره الأندلس – شارع المعز».

- محرم بك «شارع قنال السويس».

- الجمرك «شارع راغب».

- القباري «مساكن القباري – المعهد الأزهري».

- البيطاش «جاردن سيتي 1 و2».

- أبوتلات «شركة المنتجات المعدنية».

- مرغم «الوقاد – إسكندرية 2 الأفريقية».

- الحمام «الكيلو 39».

- العامرية «حسن علام – موبيل 1».

المصرى اليوم

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