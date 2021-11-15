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العناني ووزيري يتابعان تطورات مشروعات الترميم

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العناني ووزيري يتابعان تطورات مشروعات الترميم العناني ووزيري يتابعان تطورات مشروعات الترميم

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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقيادات المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، للوقوف على الموقف التنفيذي للملفات والمشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة به.

واستهل الاجتماع باستعراض آخر مستجدات الأعمال لعدد من مشروعات الترميم والتطوير الجارية ومنها مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بأبومينا بالاسكندرية والمدرج على قائمة التراث العالمي ومشروع تطوير قصر محمد على بشبرا، ومشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى متحف مفتوح، كما تم استعراض آخر مستجدات الأعمال بالمتاحف والمواقع الأثرية التي يتم تطوير ورفع كفاءة خدمات الزائرين بها مع توفير أقصي سبل إتاحتها لذوي الهمم.

المصرى اليوم

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