"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعدة عقارات في شمال المملكة

★ ★ ★ ★ ★

12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 5 مزادات علنية إلكترونية، تُقام على عدة عقارات في شمال المملكة، وذلك في الفترة ما بين 21 – 24 من شهر نوفمبر لعام 2021م.

وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في مدينة عرعر ودومة الجندل ورفحاء، ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة حائل، ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة طريف، ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في مدينة سكاكا، إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين، في مدينة تبوك والقريات.

وتستعرض المزادات الإلكترونية عديداً من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال، كما تتميّز بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونياً، دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.