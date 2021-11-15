البرازيل تتفق مع مصمم عالمي لاختيار زي السامبا في المونديال

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حسم منتخب البرازيل تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، كأحد ممثلي قارة أمريكا الجنوبية في المونديال المقبل.

وسريعاً بدأ المسؤولون عن الكرة البرازيلية التجهيز للمرحلة المقبلة وإنهاء كل الملفات الخاصة بتواجد راقصي السامبا في النهائيات.

ووفقا لما كشفت عنه تقارير برازيلية اليوم الاثنين سيقوم قسم التسويق بالاتحاد والذي يديره جيلبرتو راتو ، مدير الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وبمساعد المنسق جونينيو باوليستا باختيار الزي الأنيق الذي سيرتديه السيليساو في مونديال قطر.

وأضافت التقارير أن مسؤولي المنتخب البرازيلي سيعقدون جلسة مع المصمم البرازيلي العالمي ريكاردو ألميدا لاختيار ملابس السفر إلى كأس العالم في قطر بعد ضمان التأهل رسمياً.

واستقبل أعضاء منتخب السامبا وإدارة الاتحاد البرازيلي ريكاردو ألميدا في فندق المنتخب في مدينة ساو باولو قبل مباراة كولومبيا في أرينا نيو كويميكا.