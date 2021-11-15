الغندور: رمضان صبحي ندمان على رحيله من الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، شعر بالندم، عقب رحيله من النادي الأهلي.

وكان رمضان صبحي، رفض البقاء مع الأهلي بعد انتهاء إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لينتقل غلى نادي بيراميدز في صيف 2020.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية :«رمضان صبحي، شعر بالندم على قرار رحيله من الاهلي"، مضيفًا :"رمضان، شاب صغير واتخذ قراره بالانتقال إلى بيراميدز في لحظة انفعال، ولم يدرس الأمر جيدًا».

وأشار :«أنا لو لم أعتزل كرة القدم ونادي الزمالك عرض علي التجديد مقابل حصولي على 10 ملايين جنيه في الموسم، بينما جاء عرض أخر من بيراميدز مقابل 30 مليون جنيه، سأقرر البقاء مع الزمالك».