الاحصاء : زيادة عدد طلبة التعليم العالي و الجامعات الخاصة ..... تفاصيل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء تقرير عن عدد الطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2020 /2021.
ومن أهم المؤشرات ما يلي:
3٬4 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالى للعام الجامعى 2020 /2021 مقابل 3٬3 مليون طالب
عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2٬6 ٪ .
الجامعات الحكومية والأزهر:
2٬5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 71٬8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي
عام 2020 /2021، مقابل 2٬4مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.7 ٪ .
28 جامعة تحتوى على544 كلية منها 293 كلية نظرية بها عدد 1٬9 مليون طالب بنسبة 76٬5٪ ،
251 كلية عملية بها عدد 577٬4 ألف طالب بنسبة 23٬5٪ من إجمالي الجامعات الحكومية والأزهر .
102٬7 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2020/ 2021.
● الجامعات الخاصة:
221٬7 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة يمثلون 6٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام 2020/2021مقابل 207٬2 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 7 ٪ .
28 جامعة تحتوى على 206 كلية منها 64 كلية نظـرية بعدد 57٬2 ألف طالب بنسبة 25٬8٪
من اجمالى طلاب الجامعات الخاصة ⸲142 كلية عملية بعدد 164٬5 ألف طالب بنسبة 74٬2 ٪ من
إجمالي طلاب الجامعات الخاصة .
12٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام 2020 / 2021.
● المعاهد العليا الخاصة:
516٬9 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 15٬1 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى
عام 2020/2021 مقابل 479٬1 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 7٬9٪ .
8٬9 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2020/2021.
● الأكاديميات:
31٬8 ألـــف طـالب مقـــيدون بالأكاديميـات يمثلـــون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعلـــيم العالـــــي عام2020 /2021 ، مقابل 26 ألف طالب عـام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 22٬3٪ .
2٬2 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام2020/2021.
● المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص):
170٬9 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5٪ من إجمالى طلاب التعليم العالى عام 2020/2021 مقابل 162٬1 ألف طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 5٬4٪ .
2٬5 ألف عضوهيئــة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة عام 2020/2021.
● المعاهد المتنوعة الخاصة :
23٬8 ألف طالب مقيدون بالمعاهد المتنوعة الخاصة يمثلون 0٬7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام2020 /2021 مقابل 22٬8 ألف طالب عام 2019 / 2020 بنسبة زيادة قدرها 4٬2٪.
325 عضو هيئة تدريس بالمعاهد المتنوعة الخاصة عام 2020/2021.