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ضبط متهم استخدم شعار الجمهورية فى تزوير المستندات بمقابل مادى

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ضبط متهم استخدم شعار الجمهورية فى تزوير المستندات بمقابل مادى ضبط متهم استخدم شعار الجمهورية فى تزوير المستندات بمقابل مادى

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملكه وبحوزته عدد" 5 خاتم شعار الجمهورية لجهات مختلفة، وشهادات منسوبة لإحدى الجهات، توكيلات خاصة، عقود بيع نهائية ودفاتر، وشهادات حيازة زراعية منسوبة لإحدى الإدارات الزراعية "جميعهم مزورين"- مبلغ مالى".

بمواجهته إعتراف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تزوير الأوراق والتوكيلات الرسمية ومحاضر توثيق الشهر العقارى وأقر بتحصله على الأختام المضبوطة من صاحب محل أختام كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة تم تحديده وضبطه وتبين أنه "له معلومات جنائية" ،وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 2 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات، هاتف محمول، مبلغ مالى

بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بقيامه بتزوير وإصطناع الأختام والأوراق المضبوطة بحوزة المتهم والمنسوب صدورها لجهات حكومية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته مقابل تحصله على مبالغ مالية.

المصرى اليوم

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