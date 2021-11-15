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المشدد 6 سنوات للمتهم بـ«الاتجار بالمخدرات» في دار السلام

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المشدد 6 سنوات للمتهم بـ«الاتجار بالمخدرات» في دار السلام المشدد 6 سنوات للمتهم بـ«الاتجار بالمخدرات» في دار السلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ،بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6سنوات لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامى عبدالخالق وعادل الغويط وأمانة سر صبحى طعيمة.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات ،بعد ان وجهت للمتهم تهم الإتجار في المواد المخدرة ،في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم ضبط وبحوزته عدد من لفافات الهيروين المخدر ،وأعدها بقصد توزيعها على عملائه من مدمنى المخدرات ،والهاتف المحمول المضبوط بحوزته للإتصال بعملائه .

المصرى اليوم

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