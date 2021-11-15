أخبار عاجلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة -
طارق جبريل يكشف كواليس رحيل لجنة الزمالك.. ويوجه نصيحته قبل الانتخابات -
مجدي عبدالعاطي: إدارة فاركو رفضت استقالتي بعد مواجهة الجونة -
«الصحة»: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و61 حالة وفاة -
إلغاء مباراة مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي بسبب شغب الجماهير -
الانتخابات الطلابية: الجامعات تعلن الكشوف النهائية الأربعاء.. ومصادر: 60% محسوم بالتزكية -
وكيل معروف يوسف يهاجم حسين لبيب: «لم يلنزم باتفاقه معنا» -
انخفاض الحرارة والأمطار مستمرة على المحافظات.. حالة الطقس اليوم إلى السبت 27 نوفمبر -
«قيده بالسلاسل بسبب مرضه».. الداخلية تكشف ملابسات احتجاز مزارع لنجله في البحيرة -
فرح الجفري "دي بروين السعودية" تحلم باللعب لمانشستر سيتي.. وقيادة بلادها إلى كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تجديد حبس أم متهمة بـ ضرب ابنها حتى الموت في العياط

Print
تجديد حبس أم متهمة بـ ضرب ابنها حتى الموت في العياط تجديد حبس أم متهمة بـ ضرب ابنها حتى الموت في العياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس ربة منزل متهمة بقتل ابنها- 5 سنوات، إثر الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت في العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بوصول طفل عمره 5 سنوات، لمستشفى العياط المركزي، متوفى وعليه آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسد الطفل، وتبين من التحريات أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب حتى سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن الأم حاولت إفاقة الطفل، لكن محاولاتها باءت بالفشل واكتشفت وفاته.

واعترفت الأم المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة أن ما أقدمت عليه كان بغرض تأديب ابنها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

نجم الأهلي السابق: «أخبروني بأنني لن أعمل في ظل وجود الخطيب ومجلسه»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

إسلام عادل: الدوري هذا الموسم الأصعب منذ 10 سنوات.. وتعادل المقاصة أمام الاتحاد «إيجابي»

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

عامر حسين يكشف صعوبة استكمال كأس مصر

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراتي الأهلي والزمالك.. وجدول مباريات اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة