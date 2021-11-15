تجديد حبس أم متهمة بـ ضرب ابنها حتى الموت في العياط

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حبس ربة منزل متهمة بقتل ابنها- 5 سنوات، إثر الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت في العياط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بوصول طفل عمره 5 سنوات، لمستشفى العياط المركزي، متوفى وعليه آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسد الطفل، وتبين من التحريات أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب حتى سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن الأم حاولت إفاقة الطفل، لكن محاولاتها باءت بالفشل واكتشفت وفاته.

واعترفت الأم المتهمة بارتكاب الواقعة، مبررة أن ما أقدمت عليه كان بغرض تأديب ابنها.