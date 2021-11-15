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استدرجه وقتله في شقة مهجورة ..احالة أوراق المتهم بقتل سائق «توك توك» للمفتى

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استدرجه وقتله في شقة مهجورة ..احالة أوراق المتهم بقتل سائق «توك توك» للمفتى استدرجه وقتله في شقة مهجورة ..احالة أوراق المتهم بقتل سائق «توك توك» للمفتى

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قررت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق المتهم بقتل سائق «توك توك»شنقا في دار السلام، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأية الشرعى في إعدامه، وتحديد جلسة 22ديسمبر المقبل للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامى عبدالخالق وعادل الغويط وأمانة سر صبحى طعيمة.

كانت الجلسة السابقة ادعت شروق أحمد دفاع المجنى عليه بمبلغ قدره 50ألف جنية وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهم ،وانضمت للنيابة العامة، وطلبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام بأمر الإحالة.

كانت النيابة احالت المتهم محمد بدر، إلى محكمة الجنايات لانه في يوم 13 فبراير عام 2019 دائرة قسم شرطة دار السلام ،استدرج المجنى عليه أحمد محمد «18سنه» سائق «توك توك» لشقة مهجورة في منطقة دار السلام وقام بتوثيقة بحبل وشنقه لسرقة «التوك توك» وهاتف محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج السائق من موقف سيارات الأجرة، وطلب منه توصيله إلى عقار تحت الإنشاء على كورنيش النيل، وهناك طلب من الضحية الصعود معه للعقار المكون من 12 طابق، لحمل سخان والنزول به وقرر التخلص منه.وعندما قاوم الضحية الجاني، قام بتوثيقه، وشنقُه بحبل، ثم استولى على هاتفه والمفاتيح.
توصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «م.م» 29 سنة، سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك، استدرجه المتهم لسرقة المركبة منه وقتله داخل الشقة المهجورة.

المصرى اليوم

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