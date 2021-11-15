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بينها 1779 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5672 مخالفة متنوعة

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بينها 1779 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5672 مخالفة متنوعة بينها 1779 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5672 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5672 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5672) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (1779) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و105) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(36) مخالفة موقف عشوائى، و(8) مخالفات لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»

المصرى اليوم

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