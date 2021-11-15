تصديري الملابس : اطلاق منصة لتعزيز التجارة مع 55 دولة حول العالم

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ينظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة المشاركة في معرض التجارة البينية الأفريقية الثانى IATF 2021والمقام بمدينة ديربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر 2021، ويشارك المجلس في المعرض بعدد 6 شركات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.

وأكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس مستمر في الفعاليات الخارجية والمعارض الدولية، وذلك لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على الأسواق الأفريقية، ضمن خطط ومستهدفات المجلس، حيث يتم التركيز حول كافة الفعاليات لخلق مزيد من التواجد المصري فيها للإسهام في الارتفاع بالحصيلة النهائية بصادرات القطاع.

وأشارت ماري لويس في بيان صحفي اليوم، إلى أن السوق الأفريقي من الأسواق الواعدة التي نركز عليها في الفترة المقبلة، والمجلس يحاول بقوة التواجد بالمعارض وكافة الفعاليات من أجل النهوض بالصادرات للسوق الأفريقي، ومن أجل دعم تحركات الدولة المصرية لزيادة الصادرات هناك، وفي سبيل ذلك شاركنا في معرض كبير مؤخراً في جوبا، ونشترك حاليا معرض التجارة البينية الأفريقية الثانى IATF 2021والمقام بمدينة ديربان.

وكشفت، أن الجناح المصرى بالمعرض مقام على مساحة 882 متر مربع، ويأتي المعرض في ضوء مبادرة مصرية تستهدف دعم حركة التجارة والاستثمار البينية بين الدول الأفريقية مواكبة للإعلان عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى AFCFTA ، هو يعد من أهم الأحداث التي ستساهم في تنمية صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصرية لأسواق أفريقيا عامة ومنطقة الجنوب الأفريقي خاصة (جنوب أفريقيا – ليسوتو – بوتسوانا).

وأعلنت ، أنه يتم تنظيم المعرض التجارى الأفريقي البينى بالتعاون مع البنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank والاتحاد الأفريقي AU وأمانة منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية AfcFTA حيث سيتم توفير منصة لتعزيز التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسيجمع بين 1000 مشترى من أكثر من 55 دولة من مختلف الأسواق العالمية و1100عارض على مستوى القارة والعالم، كما سيمكن من تبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بالإضافة إلى تمويل التجارة وحلول تيسير التجارة المصممة لدعم التجارة بين البلدان الأفريقية والتكامل الاقتصادى للقارة بالإضافة إلى إنشاء منصات للتبادل التجارى بين الشركات ومن الشركات إلى الحكومة للصفقات التجارية والخدمات الاستشارية.