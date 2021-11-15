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"سعود الطبية" تُحذّر من مخاطر التعرض لشمس الشتاء

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"سعود الطبية" تُحذّر من مخاطر التعرض لشمس الشتاء "سعود الطبية" تُحذّر من مخاطر التعرض لشمس الشتاء
طالبت بالالتزام ببعض التعليمات ومنها عدم التعرض المباشر

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في قسم طب الأسرة- من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء، يجعلنا أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها والتي تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة وأبرزها الحروق التي تعتبر من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض مباشرة لأشعة الشمس، والتي تسبب احمرار وتهيج الجلد والشعور بالحكة في بعض الأحيان.

وأوضحت المدينة على لسان استشاري طب الأسرة بالمدينة الدكتور أكرم الحازمي، أن من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض للشمس: جفاف الجلد؛ فقلة التعرق في فصل الشتاء تجعلنا لا نهتم بشرب بشكل خاص والسوائل عامةً ومع التعرض مباشرة لأشعة الشمس يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات، بالإضافة إلى ظهور النمش حيث تؤثر أشعة الشمس على مادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الصبغية للحفاظ على لون البشرة؛ الأمر الذي يتسبب في ظهور النمش بالوجه وأيضًا الإصابة بسرطان الجلد كذلك الأضرار بالعيون.

واستدرك الدكتور الحازمي: لكن لا يعني ذلك ألا ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس؛ فهناك العديد من الفوائد؛ فهو يساعد على الحصول على فيتامين "د"، ويحسّن، من الحالة المزاجية، ووفقًا لدراسات عديدة فقد ثبت أنه يساعد على تقليل إنتاج الميلاتونين في الجسم، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالنعاس مما يحسن من النوم.

وبحسب الدراسات فإن أفضل وقت للحصول على ضوء الشمس المنعش في الصباح هو المشي في منطقة مفتوحة لمدة خمسة عشرة إلى عشرين دقيقة قبل الساعة العاشرة صباحًا.

وختم الدكتور "الحازمي" تصريحه ناصحًا للوقاية من أضرار شمس الشتاء بأنه لا بد من الالتزام ببعض التعليمات ومنها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وتجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة، وإذا اضطرتك الظروف للخروج فيجب ارتداء قبعة على الرأس فاتحة اللون مع مراعاة دهن الجسم بكريم واقٍ لأشعة الشمس، وتناول كميات مناسبة من المياه والسوائل بصورة يومية، والمواظبة على تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" مثل الطماطم والجزر؛ لأنه يقلل من فرص الإصابة بأضرار الشمس وارتداء ملابس فاتحة اللون، وتجنب الغامق قدر المستطاع، والحرص على عدم القيام بأي مجهود بدني في الأماكن المعرضة للشمس، أيضًا الاستحمام بشكل دوري لترطيب الجسم واستخدام الكريمات المرطبة للبشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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