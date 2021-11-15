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"سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر

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"سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر "سكني": استفادةُ 175 ألف أسرة منها 149 ألفًا سكنت منازلها خلال 10 أشهر
أكد استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 175.520 أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر؛ فيما بلغت أعداد الأسر التي سكنت منازلها 149.619 أسرة؛ وذلك استمرارًا لجهود "سكني" لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتمكين الأسر من تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن رغبات الأسر المستفيدة من "سكني"، تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77.847 أسرة، و52.339 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26.945 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و18.389 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها؛ وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويوفر موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"؛ فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.

ويوفر "سكني" 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح "سكني" التعرف بشكل أفضل على كل الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.housing.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز "سكني" الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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