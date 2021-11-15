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وادي يكشف أسباب تفضيله الانتقال إلى بيراميدز ورفضه عرض

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وادي يكشف أسباب تفضيله الانتقال إلى بيراميدز ورفضه عرض الزمالك وادي يكشف أسباب تفضيله الانتقال إلى بيراميدز ورفضه عرض

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كشف الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن أسباب تفضيله الانتقال للنادي السماوي ورقضه عرض نادي .

وكان محمود وادي، انضم لصفوف بيراميدز في صيف 2020، قادمًا من فريق المصري البورسعيدي.

وقال محمود وادي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"أثناء وجودي في نادي المصري، تلقيت عرضًا من نادي الزمالك، ولكنني رفضت الانتقال إلى القلعة البيضاء، لأنني أنهيت وقتها اتفاقي مع ادارة بيراميدز، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامي للفريق".

وأوضح :"مفاوضات الزمالك كانت مع إدارة المصري ووكيل أعمالي"، موضحًا :"الزمالك نادي كبير وأي لاعب يتمنى الانضمام له، ولو كان جاء لي عرض النادي الأبيض في نفس توقيت عرض بيراميدز، كنت سأدرس الأمور من الناحية الفنية والنادي الذي ستكون هناك فرصة للمشاركة مع بشكل أساسي".

وتابع :"الأمور المالية لها دور، في اختيار وجهتي، ولكنني كنت متأكد أنه لن يكون هناك فرق كبير بين عرضي بيراميدز والزمالك".

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