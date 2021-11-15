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يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجابون مساء الخميس ضمن الجولة السادسة الأخيرة من مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتأهل المنتخب الوطني رسمياً إلى المرحلة النهائية من التصفيات عقب تعادله في الجولة الخامسة مع منتخب الجابون بنتيجة 2-2 على أرض ملعب الأخير ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الساسة ويضمن اقتناص بطاقة التأهل عن المجموعة.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة غداً أمام الجابون ويبحث عن الفوز على أمل تحسن ترتيبه في التصنيف العالمي قبل مباريات المرحلة الحاسمة الأخيرة من التصفيات والتي ستجمع أبطال المجموعات الأفريقية الـ 10 في مواجهات مباشرة على البطاقات الخمس المحددة من الفيفا للقارة السمراء في نهائيات كأس العالم.

وكشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة مدوية قبل مباراة الغد خاصة بالتشكيل المتوقع للفراعنة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الاثنين: تغييرات بالجملة في تشكيلة المنتخب الوطني أمام الجابون تصل إلى حوالي نصف الفريق.