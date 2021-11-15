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قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل بشهادة كبرى المؤسسات المالية العالمية التي أشادت بالأداء الاقتصادي المصري.

واستعرض الشافعي خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أرقام الاقتصاد المصري قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014 وبعد توليه الحكم، مؤكدا أن الاقتصاد حقق خلال تلك الفترة إنجازات وإعجازات بفضل الإصلاحات التي تمت في كل القطاعات لإعادة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إجمالي الإيرادات كان 268 مليار جنيه ووصل حاليا إلى 1.1 تريليون جنيه، بينما حجم الإنفاق كان 366 مليار جنيه وبلغ حاليا تريليون و560 مليار جنيه، فيما حقق حجم الإنفاق كاستثمارات عامة في 2013، 95 مليار جنيه قبل أن يقفز حاليا إلى 933 مليار جنيه.

وأشار الشافعي، إلى أن كل القطاعات قبل عام 2014 كان لديهم شلل بالإضافة إلى هروب المستثمرين من مصر بسبب غلق المصانع وارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 13%، وانخفاض الاحتياطي النقدي الذي وصل في مارس 2013 إلى 13.6 مليار دولار، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم قام بثورة على جميع الأصعدة كان من نتاجها تمكين الاقتصاد من النمو بقوة وثبات على أرض الواقع بفضل البنية التحتية والمشروعات الضخمة والاستثمارات والاستكشافات عن البترول والغاز.